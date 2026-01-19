Іспанія

Легендарного ексхавбека Барселони розглядають як потенційного члена тренерського штабу.

Федерація футболу Марокко розглядає можливість співпраці з легендарним іспанським півзахисником Андресом Іньєстою. За інформацією іспанських ЗМІ, функціонери організації вже зробили перший крок у напрямку потенційного партнерства.

41-річного ексфутболіста запросили до Рабата на фінал Кубка африканських націй. Цей візит може стати початком перемовин щодо подальшої ролі Іньєсти в структурі збірної.

У марокканській федерації бачать у колишньому хавбеку Барселони фігуру, здатну посилити тренерський штаб завдяки його досвіду на найвищому рівні. Водночас остаточне рішення щодо посади та функцій іспанця ще не ухвалене.

Андрес Іньєста завершив ігрову кар’єру влітку 2024 року. За свою кар’єру він став іконою Барселони, з якою виграв численні трофеї, після чого виступав у Японії за Віссел Кобе та в ОАЕ за ФК Емірати. Тепер один із символів іспанського футболу може зробити перші кроки в тренерській діяльності за межами Європи.