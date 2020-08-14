Испания

Испанский специалист как никто иной знает Пепа — ведь он работал с ним на протяжении 12 лет.

Я получил предложения от двух разных клубов одновременно.

Это был сезон-2017/18, когда мы набрали 100 очков с Манчестер Сити, установив рекорд Премьер-лиги. Одно предложение было из испанской Примеры, второе – из Персидского залива.

Но по разным причинам я отклонил оба. Считал, что еще не пришло правильное время.

На тот момент мы с Хосепом Гвардиолой готовились отправиться в предсезонный тур в США. За несколько дней до вылета он позвонил мне, чтобы сообщить, что Патрик Виейра близок к уходу из Нью-Йорк Сити. Он переходил в Ниццу, так что Нью-Йорк искал нового тренера.

"Если хочешь, это может быть еще одним вариантом, — сказал мне Гвардиола. – Тебе понравится город. Он идеален для жизни. Подумай".

Я ценил предыдущие предложения и гордился, что они хотели меня заполучить. Но в этот раз это был Нью-Йорк. Очень заманчивое предложение.

Я задумался. Начал просматривать некоторые матчи, чтобы оценить их уровень в MLS. Отметил, что у них есть технически одаренные игроки, которые подошли бы под мой стиль игры. Позиционные атаки, перепасовки, доминирование с мячом.

Спустя несколько дней мы снова об этом заговорили. "Я не откажусь, если у меня получится найти тренерский штаб", — сказал я Пепу. На удивление, мне для этого потребовалось только три дня. Все они были из Барселоны, некоторые работали с Гвардиолой.

Я продвинулся в принятии решения, но мне был нужен последний шаг. Самая сложная часть.

Дело не в том, что я боялся потерять свою привилегированную и комфортную позицию работать рядом с таким специалистом, как Гвардиола. Это был профессиональный и личный вопрос, ведь работать рядом с Пепом бесценно в любом смысле.

После долгих раздумий я пришел в выводу, который позволил мне все ясно увидеть. Он больше не нуждался во мне. На самом деле, он никогда во мне не нуждался. Я просто помогал ему делать его работу.

Так что я ушел с миром, радый, что у меня есть его дружба и знания. Я знал, что мы всегда будем оставаться на связи с Гвардиолой.

Я никогда об этом не рассказывал – наверное, даже ему не говорил. Но во время первого разговора с Пепом я был в шоке. Он был одним из моих кумиров.

Всегда восторгался его игрой, ведь я болельщик Барселоны и член клуба. В 1992 я был на Уэмбли в качестве фаната и видел, как наш клуб – наконец-то – впервые в истории выиграл Кубок чемпионов. Уже тогда я был влюблен в игру Гвардиолы, ведь он был учеником Йохана Кройффа. Я сам стал тренером из-за Йохана.

Мы столкнулись в одном из коридоров Сьюдад Депортивы, базы Барселоны. Это произошло летом 2007, когда Пеп только принимал Барселону Б. Я сам работал в клубе лишь несколько месяцев – в качестве скаута я следил за 17-20 летними игроками из других клубов.

"Привет, я Пеп Гвардиола, — сказал он. – Мы играем в Терсере, и я подумал, что раз ты знаешь этот турнир, ты можешь помочь нам".

Конечно же, я был доволен. В предыдущем сезоне я вывел Жирону в этот дивизион. Но я ответил Пепу, что он должен поговорить с руководством, чтобы это произошло.

"Не волнуйся. Я замолвлю словечко, и мы что-то придумаем. Проблем не будет".

Теперь у меня было две задачи. С понедельника по пятницу я работал с Гвардиолой, анализируя ближайшего соперника, их игроков и все остальное, что ему могло понадобиться. Затем в пятницу после того, как разговор с командой и видеозанятие заканчивались, я собирал вещи и путешествовал по Испании, следя за разными игроками. Бывало, отправлялся и во Францию – особенно в зону вокруг Тулузы. Она была близко к Жироне, так что иногда я ездил на матчи французских юношеских команд.

Барселона Б плохо стартовала в том сезоне. Условия в Терсере отличались – особенно, поля. Они были меньше и имели разные покрытия, что влияло на движение мяча.

Но Пеп умный парень, он быстро адаптировался. И Тито Виланова ему тоже помог.

Тито только начал работать в клубе после того, как работал с Террассой в Сегунде Б. Он знал многих футболистов, потому что это была его работа. Благодаря упорному труду команда выдала изумительную часть сезона. Она повысилась в классе, показывая нужный Пепу стиль футбола. Там блистали такие молодые игроки, как Педро, Серхио Бускетс и Виктор Васкес.

Затем наступило насыщенное лето 2008. В клубе был объявлен вотум недоверия президенту и затем прошли выборы. Были слухи о том, что Жозе Моуриньо возглавит Барселону. Но в итоге Жоан Лапорта остался президентом, а тренером стал Пеп.

Несколько дней спустя он попросил встретиться на стадионе. Сказал, что будет ждать меня в раздевалке. Но я не знал, где это, ведь никогда там не был. Так что пришлось позвонить Гвардиоле, чтобы он мне показал.

В конце концов, мы встретились, когда меня проводил охранник. Я даже не знал, о чем Пеп хочет поговорить.

Я открыл дверь и увидел там Лапорту, Чики Бегиристайна и Пепа. Лапорта, который был очень открытым и дружелюбным, спросил: "Так какую ты хочешь зарплату?"

Я ответил откровенно: "Президент, понятия не имею. Я счастлив быть здесь и соглашусь на любое ваше предложение".

Так я начал работать с первой командой, анализируя те же вещи, что и в Терсере. Пеп взял весь свой персонал.

Как и в Барсе Б, у нас выдался тяжелый старт. В первых двух турах мы набрали лишь одно очко, проиграв Нумансии и сыграв вничью с Расингом из Сантандера.

Хоть и нужно отдать должное обеим командам, результат не отражал то, что происходило на поле. Команда играла действительно хорошо, создавала много моментов, но ей немного не хватало удачи в решающих эпизодах.

Кройфф, который очень высоко ценил Пепа, попытался ему помочь в своей колонке для одной из местных газет. Он сказал, что не стоит волноваться о результате. "Эта Барселона выглядит очень, очень хорошо" – такой был заголовок.

Конечно, это было здорово и это помогало, но в личных беседах Пеп признавался, что матч против Спортинга в Хихоне его очень волнует. "Если проиграем, то Барселона впервые в истории может оказаться на последнем месте в таблице", — говорил он.

Мы оказались под огромным давлением. Но футболисты верили, что все изменится в лучшую сторону. Помню даже, как они говорили с ним, стараясь подбодрить. Пеп и команда были одним целым.

И затем это произошло. Мы приехали в Хихон и обыграли их 6:1. С тех пор все становилось только лучше и лучше, пока мы не достигли кое-чего выдающегося. Секстет.

Шесть трофеев за один сезон: Ла Лига, Копа дель Рей, Лига чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.

Конечно, в таком сезоне было много волшебных моментов, но для меня один был абслютно ключевым. Матч против Реала на Сантьяго Бернабеу. Они были в отличной форме, выиграв 17 из 18 предыдущих матчей чемпионата. Если бы победили нас, то подобрались бы на расстояние всего одного очка. Мы все знали, каков Реал в таких ситуациях. Мы действовали прекрасно, достигали хороших результатов, но этот матч мог стать поворотной точкой.

Я был одним из аналитиков, вместе с Карлесом Планчартом. И я всегда отвечал за игры с Реалом. Перед выездом в Мадрид мы надолго задержались в офисе – до 10 ночи или как-то так.

Я провел неделю, просматривая их матчи, а затем готовил презентацию с анализом их защитных и атакующих систем, поведения при стандартах, движения линий. В тот день Пеп пришел ко мне в кабинет и сказал: "Найди мне запись их центральных защитников. Я хочу видеть, как они играют".

Затем он сообщил, что хочет попросить Лионеля Месси сыграть в центре нападения.

Я поверить в это не мог. Самая важная на тот момент игра в карьере Гвардиолы, на Бернабеу против Реала – и он собирался поставить главного бомбардира, Самуэля Это'О, слева – а Месси, впервые в карьере, отрядить в центр нападения.

"Если эта идея провалится, мы проиграем чемпионат. И Пепа просто уничтожат". Но он верил в то, что это сработает. Он взял с собой мой ноутбук и ушел поговорить с Лео.

"Ну и? Как все прошло?", — спросил я, когда он вернулся.

"Шикарно. Ему понравилась эта идея. Он сыграет в центре". Мы все знаем, что произошло дальше. Счет 6:2 в том историческом матче стал подспорьем наших побед в финальной части сезона.

Я всегда говорил, что Гвардиола смелый. Это контролируемая храбрость, ведь он все видит ясно. И, как ни странно, это тренер, который более всего расслаблен в решающие моменты.

После победы в чемпионате и Кубке Испании мы завершили сезон, обыграв Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов в Риме. То была лучшая команда Алекса Фергюсона за много лет: Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Райан Гиггз, Димитар Бербатов, Карлос Тевес, Пол Скоуз. Ну и составчик!

У нас было много травмированных, а некоторые футболисты играли не на своей позиции или находились не в лучшей форме. Яя Туре играл в центре обороны вместе с 22-летним Жераром Пике. Перед ними действовал 20-летний Бускетс. Сильвиньо, который почти не играл в плей-офф, вышел слева в обороне, Карлес Пуйоль был правым защитником. Выше него играл Андрес Иньеста с травмированной ногой, а Тьерри Анри только возвращался после травмы.

Но у нас был лучший в мире футболист – Месси. Наш дух нельзя было сломить. Мы были уверены в победе, Пеп – больше всех. Чем сложнее становилось, тем больше он концентрировался.

Это было потрясающе. Как и все наше время в Барселоне. Было жаль, когда все окончилось, ведь я верил, что та команда могла добиться даже большего. Но Пеп считал иначе.

После вылета от Челси в полуфинале Лиги чемпионов в 2012 году он собрал своих ближайших помощников и сказал, что это конец его периода в Барселоне. Мы просили его передумать, но когда Пеп принял решение, изменить его невозможно. И он уже все решил.

У меня оставалось два года по контракту, но из уважения к нему я был готов покинуть клуб. Ведь благодаря Пепу я оказался в этой роли и я ощущал, что не могу продолжать работать без него.

Мы поговорили об этом с ним и с моей семьей, и они заставили меня передумать. Я продолжил работать, когда тренером стал Тито Виланова. Но в глубине души я все равно ощущал, что предал Гвардиолу. Мне было некомфортно.

Позже Пеп, который на тот момент жил в Нью-Йорке, сообщил, что он будет какое-то время в Барселоне и предложил встретиться у него дома. На этой встрече он сказал, что собирается возобновить тренерскую карьеру и хочет, чтобы я работал вместе с ним.

Я с радостью принял его предложение, думая, что снова буду его аналитиком. Мы продолжали разговаривать и спустя некоторое время он сказал, что я стану его помощником. Представьте себя, что я ощутил, когда это услышал!

"Ты все еще не спросил, где мы будем работать".

"Премьер-лига, да?", — ответил я.

"Нет. Мы отправляемся в Германию. Бавария Мюнхен".

Мы приняли команду, которая только что выиграла требл с Юппом Хайнкесом, победив в чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге чемпионов. Можно подумать, что сложно тренировать футболистов, которые столько достигли, но с самого первого дня все было наоборот.

У них был невероятный настрой на работу, и это было здорово. Конечно, Пеп изменил некоторые вещи, но они были предрасположены к этим переменам.

Конечно, мое положение изменилось после того, как я сменил роль одного из аналитиков на должность помощников тренера. Есть много типов помощников, но я считаю, что лучший – это тот, который помогает главному тренеру, будучи спокойнее, чем он. Оставаться на заднем плане, всегда быть в курсе всего происходящего.

Я помогал с атакующими и оборонительными стратегиями при стандартах. И еще мы помногу говорили про тактику перед каждой игрой.

"Я хочу сыграть вот так. Что ты думаешь?", — спрашивал он.

Я делился своим мнением. Все окончательные решения были за Пепом. Но я считаю, как помощник тренера, ты должен делиться своим мнением, считаешь ты что-то подходящим или нет.

Я также поддерживал тесную связь с игроками. Иногда бывают случаи, когда кто-то не понимает идею до конца. Тогда я доносил это до такого футболиста, чтобы все получилось.

В конце концов, все дело в мелких деталях. Ты должен оберегать главного тренера, чтобы он не погряз в ежедневной рутине.

Мы хорошо обустроились в Мюнхене – как в клубе, так и в городе. Но Пеп решил менять команды каждые три сезона. Это его решение, как и всегда, было тщательно взвешенным.

Мы знали, что окажемся в Премьер-лиге, но не знали, в каком клубе. Эту часть он предпочитал держать при себе до последнего.

Он мог бы принять любой клуб в Англии, но думаю, было несколько факторов, из-за чего он выбрал Манчестер Сити. Один из них – то, что он знал руководителей "горожан" Феррана Сориано и Чики Бегиристайна еще по совместной работе в Барселоне.

Это был проект иного типа. Команда выигрывала Премьер-лигу и с Роберто Манчини, и с Мануэлем Пеллегрини, но нужно было заложить основы для долгосрочного победного менталитета.

Такого, который есть в Баварии и в Барселоне. Он позволяет тебе быть уверенным, что ты выиграешь, что бы ни произошло.

Именно это строят в Манчестер Сити. Они хотят, чтобы победы были для команды нормой.

У нас выдался великолепный старт. Десять побед подряд. Но проектам нужно время, чтобы достичь цели.

Мы вышли в Лигу чемпионов, но титул выиграть не смогли. Чики и Ферран по-прежнему верили в проект, как и президент клуба Халдун Аль-Мубарак. Трое ключевых людей.

Мы подписали несколько игроков нужного нам профиля перед вторым сезоном. Клубе не мог позволить себе поменять 12 футболистов, но мы заполучили несколько, более подходящих под стиль игры Пепа.

Начиная со второй части первого сезона, команда играла действительно хорошо – но во второй кампании выступления стали просто изумительными. Мы задали ритм, который принес нам победу в чемпионате – хотя ситуация и была необычной.

Мы обыграли Тоттенхэм в субботу. В воскресенье шедший вторым Манчестер Юнайтед должен был сыграть с Вест Бромвичем. Если бы они не выиграли, мы бы стали чемпионами.

Я гулял по Манчестеру, когда получил сообщение: "МЮ проиграл. Мы – чемпионы!"

Конечно, то был очень радостный момент. Но настоящая эйфория наступила после финального поединка, когда мы на последней минуте вырвали победу над Саутгемптоном благодаря году Габриэля Жезуса. Это позволило нам набрать 100 очков – первыми в Англии.

То было лучшее окончание сезона, о котором только можно было подумать. Чемпионство с сотней очков. Но еще важнее, что команда прочувствовала идеи Гвардиолы о том, как нужно играть.

Как он говорит, дело не в слепом копировании.Если хочешь, чтобы идея дала плоды, нужно ее сначала прочувствовать. Это я и попытался сделать в Нью-Йорк Сити.

После 12 лет в штабе Гвардиолы я снова стал главным тренером. Это было интересное путешествие, из Терсеры в MLS. Но вся проделанная вами работа суммируется, где бы вы ни оказались.

Это был очень положительный опыт. Мы выиграли Конферецию впервые в истории клуба. Но дело было не только в результатах – пресса говорила и про наш стиль игры.

Болельщики были счастливы, футболисты тоже. Я мог бы остаться еще на пять лет, ведь это великолепный город, чтобы жить и расти в нем как профессионал. Но были вещи, с которыми я не соглашался.

Когда ты знаешь, что не сможешь изменить эти вещи, лучшее, что ты можешь сделать – поменять направление. Так лучше для обеих сторон.

Теперь я ожидаю новый проект. Я не спешу, открыт к интересным предложениям, которые будут интересны со спортивной точки зрения.

Место, где футболисты смогут действительно проникнуться этой идеей. Как это было все время в работе с Пепом и в Нью-Йорк Сити.

Когда это происходит, поверьте мне – нет лучшего ощущения.

Вскоре после интервью Доменек Торрент стал главным тренером чемпиона Бразилии и обладателя Копа Либертадорес Фламенго.

Доменек Торрент, The Coaches Voice