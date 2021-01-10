Испания

В Испании продолжается непогода.

В рамках 18-го тура Ла Лиги Реал сыграл вничью с Осасуной на выезде (0:0).

Из-за обильного снегопада в Испании, который продолжается уже несколько дней, самолет Реала не смог вылететь в Мадрид.

Свой следующий матч мадридцы сыграют против Атлетика в рамках 1/2 финала Суперкубка страны. В Бильбао "сливочные" полетят прямиком из Памплоны. Об этом сообщает Marca.

Матч Атлетик — Реал пройдет в четверг, 14-го января. Следить за текстовой онлайн-трансляцией вы сможете на Football.ua.

Напомним, восьмого января Реал застрял на взлетной полосе из-за шторма, когда отправлялся в Памплону на матч с Осасуной.

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