Представляем вашему вниманию видео всех взятий ворот, которые пришлись на минувший тур Ла Лиги.
Рональд Араухо, ФК Барселона
21 сентября 2021, 19:31
Пятый тур испанской Ла Лиги подошел к своему завершению, подарив нам множество интересных противостояний.
Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура первенства Испании.
Видео всех голов пятого тура Ла Лиги:
Напомним, что на Football.ua доступен материал с итогами пятого тура испанской Ла Лиги.
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