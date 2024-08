Барселона попрощалася із Серхі Роберто.

Захисник, контракт із яким закінчився цього літа, оголосив про відхід із клубу.

"Куле на все життя. Спасибі, Серхі, до швидкої зустрічі!" — йдеться в повідомленні "блауграни" з відеонарізкою, присвяченою вихованцю.

A culer for life.



Thank you Sergi, see you soon! 💙❤️ pic.twitter.com/TDunGz9bwG