Гравець Барселони і збірної Іспанії Ламін Ямал виграв Копа трофі — нагороду найкращому футболістові світу віком до 21 року за підсумками сезону-2023/24 за версією журналу France Football.

Зазначимо, що організатори премії Золотий м'яч уже оголосили імена футболістів, які в голосуванні посіли місця з 11-го по 29-те включно. У списку цих гравців не виявилося вінгера Барселони Ламіна Ямаля. Таким чином, талановитий футболіст увійшов до топ-10.

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ