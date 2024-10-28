17-річний вінгер виграв "Копа трофі".
Ламін Ямал, Getty Images
28 жовтня 2024, 22:05
Гравець Барселони і збірної Іспанії Ламін Ямал виграв Копа трофі — нагороду найкращому футболістові світу віком до 21 року за підсумками сезону-2023/24 за версією журналу France Football.
Зазначимо, що організатори премії Золотий м'яч уже оголосили імена футболістів, які в голосуванні посіли місця з 11-го по 29-те включно. У списку цих гравців не виявилося вінгера Барселони Ламіна Ямаля. Таким чином, талановитий футболіст увійшов до топ-10.
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Золотого м'яча.