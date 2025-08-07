Маріано Діас, ексгравець мадридського Реала, став новачком Алавеса.

Домініканський нападник приєднався до іспанського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на два роки.

Останнім клубом 31-річного футболіста була Севілья, яку він залишив у 2024 році. Впродовж усього сезону-2024/25 Маріано залишався без команди та не мав ігрової практики.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал викупив Б’юкенена в Інтера