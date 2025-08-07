Іспанія

Колишній форвард Реала уклав дворічну угоду з баскським клубом як вільний агент.

Маріано Діас, ексгравець мадридського Реала, став новачком Алавеса.

Домініканський нападник приєднався до іспанського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на два роки.

Останнім клубом 31-річного футболіста була Севілья, яку він залишив у 2024 році. Впродовж усього сезону-2024/25 Маріано залишався без команди та не мав ігрової практики.

