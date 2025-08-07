Іспанія

Відступні за форварда зростуть у 20 разів — до одного мільярда євро.

Мадридський Реал та нападник Гонсало Гарсія досягли домовленості про продовження контракту до літа 2030 року. Про це повідомляє авторитетне видання As.

У новому договорі сума відступних за 21-річного футболіста складе один мільярд євро. У чинній угоді, яка завершується раніше, вона становила 50 мільйонів.

Гонсало нещодавно був переведений до основної команди Реала, а його виступ на Клубному чемпіонаті світу став справжнім проривом: чотири голи та один асист допомогли йому стати найкращим бомбардиром турніру.

Раніше повідомлялось, що Челсі готові викласти 40 мільйонів за юного Гонсало Гарсію.