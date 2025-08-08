Іспанія

Іспанський клуб уклав дворічний контракт з досвідченим французьким півзахисником, який минулий сезон провів у Ніцці.

Іспанська Валенсія офіційно оголосила про підписання 30-річного півзахисника Батіста Сантамарії, який перейшов із французького Ренна. Контракт розрахований до літа 2027 року.

У другій половині минулого сезону хавбек грав у оренді за Ніццу, провівши 13 матчів у Лізі 1. Загалом у сезоні-2024/25 Сантамарія взяв участь у 23 іграх чемпіонату Франції.

Новий виконавець Валенсії має допомогти команді посилити гру в центрі поля та внести стабільність у середину поля.

Нагадаємо, Угринич близький до переходу у Валенсію.