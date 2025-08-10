Іспанія

Після підписання нападника Ліверпуля саудівський клуб згорнув інтерес до польської зірки, контракт якої з каталонцями діє до 2026 року.

Підписання форварда Ліверпуля Дарвіна Нуньєса стало вирішальним фактором у трансферній стратегії Аль-Хіляля. Саудівський гранд, який останніми тижнями активно придивлявся до Роберта Левандовські, більше не розглядає варіант із запрошенням форварда Барселони.

За даними Sport.es, керівництво клубу з Ер-Ріяда оцінювало можливість переманити 36-річного нападника, попри його небажання залишати блауграну. У самому ж каталонському клубі не виключають продовження контракту з Левандовським, однак це рішення залежатиме від його результативності у новому сезоні.

Нинішня угода польського бомбардира з Барсою чинна до літа 2026 року. Минулого сезону він провів 52 матчі у всіх турнірах, забивши 42 голи та зробивши три гольові передачі. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість наразі становить €12 млн.

Нагадаємо, Левандовські пропустить Кубок Гампера через травму.