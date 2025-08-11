Іспанія

36-річний бельгійський півзахисник підписав дворічну угоду та стане ключовим гравцем у схемі Мічеля Санчеса.

Бельгійський півзахисник Аксель Вітсель продовжить кар’єру в іспанській Жироні. Футболіст приєднається до каталонського клубу на правах вільного агента після завершення контракту з мадридським Атлетіко.

Контракт розрахований на два роки. Головний тренер Мічель Санчес давно шукав гравця на позицію опорного півзахисника, і Вітсель розглядається як важливий елемент у побудові команди. Він складе конкуренцію колумбійцю Джону Солісу та знову гратиме разом із Тома Лемаром, який цього літа перейшов у Жирону в оренду з Атлетіко.

Вітцель залишив мадридський клуб 30 червня, провівши за три сезони 116 матчів у всіх турнірах. Також на гравця претендував Удінезе.