Іспанія

Жоан Лапорта розповів про вирішення всіх питань із воротарем і плани щодо реєстрації Жоана Гарсії.

Президент Барселони Жоан Лапорта офіційно заявив, що Марк-Андре тер Штеген повертається до статусу капітана каталонського клубу.

"Марк-Андре – наш капітан, усі питання вирішені. Він продемонстрував визначні якості, і фанати побачили, як капітан веде команду. Марк-Андре вже одинадцять років у Барселоні, він — виняткова людина, і я радий, що він знову обіймає посаду капітана.

Після його рішення ми розраховуємо зареєструвати Жоана Гарсію, якщо медична комісія Ла Ліги схвалить його кандидатуру. Ми продовжуємо працювати над рештою позицій, і, якщо не встигнемо до першого туру, у нас є запас часу", — сказав Лапорта.

Раніше стало відомо, що Тер Штеген ризикує пропустити ЧС-2026.