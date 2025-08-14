Іспанія

Півзахисник не в планах Хаві Алонсо і розглядає варіант знову виступати за клуб із Севільї.

Півзахисник Реала Дані Себальйос, який не входить у плани тренера Хаві Алонсо на сезон 2025/26, серйозно розглядає варіант повернення до Реал Бетіса. Як повідомляє Fichajes, саме цей клуб є для нього пріоритетом, хоча фінансові умови можуть ускладнити трансфер.

Себальйос вважає, що стиль гри Бетіса підходить йому найкраще, а підтримка вболівальників допоможе відновити форму. У сезоні 2024/25 він провів за Реал 45 матчів, віддавши 2 асисти, проте найближче майбутнє футболіста, ймовірно, пов’язане з іншим клубом.