Іспанія

Поляк закликав молодого партнера знаходити баланс між футболом і особистим життям.

Форвард Барселони Роберт Левандовські прокоментував гучні обговорення навколо свого одноклубника Ламіна Ямала, якого останнім часом пов’язують із кількома співачками та скандальною вечіркою на день народження.

"Ламін такий молодий, він може насолоджуватися життям. Він має насолоджуватися життям, бо все, не лише у футболі, а й поза ним, відкрито перед ним. Звичайно, це також буде важким моментом для нього, як з цим впоратися, враховуючи все, що його оточує. Звичайно, це буде нелегко, але він повинен насолоджуватися всім. У цьому віці це все ще можливо, чого не скажеш про майбутнє. Потрібно просто знайти баланс", – зазначив Левандовські.

Поляк також підкреслив, що Ямаль залишається хорошою людиною, попри чутки навколо його імені: "Він дуже хороший хлопець. Люди не розуміють, що ми хочемо показати щось про те, хто ми є. Він показує, ким він є. Звичайно, буде багато спекуляцій, багато розмов з цього приводу. Все залежить від того, як він з цим впорається в довгостроковій перспективі. Я думаю, що найважливіше для нього, і, ймовірно, йому доведеться відповісти самому, це те, що уваги ЗМІ буде забагато через два, три, чотири роки".

Нагадаємо, що раніше Ламін Ямал та Роберт Левандовські отримали штрафи за порушення антидопінгових правил УЄФА.