Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 серпня 2025 року.

Жирона у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поступилася Райо Вальєкано (1:3).

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначився Хорхе де Фрутос. Потім за дві хвилини Альваро Гарсія подвоїв перевагу "бджіл".

Наприкінці першого тайму з поля було вилучено воротаря Жирони Пауло Гассанігу, замість якого у ворота став українець Владислав Крапівцов, проте він одразу пропустив з пенальті — автором голу став Ісі Паласон.

У другому таймі Жирона спромоглася лише раз вразити ворота суперника — автором голу став Жоель Рока Касальс, якому асистував український вінгер Віктор Циганков.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Райо Вальєкано в рамках першого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Жирона — Райо Вальєкано 1:3

Голи: Рока Касальс, 57 - де Фрутос, 18, Гарсія, 20, Паласон, 45 (пен).

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд (Рейс, 58) — Еррера (Лемар, 70), Соліс Ромеро, Рока Касальс — Циганков, Міовські (Крапивцов, 45), Аспрілья (Порту, 46).

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Феліпе (Фернандес, 46), Лежен, Чаваррія — Паласон, Діас (Гумбау, 70), Сісс, Гарсія (Пача, 85) — де Фрутос (Валентін, 81), Лопес (Нтека, 81).

Попередження: Феліпе.

Вилучення: Гассаніга, 43.