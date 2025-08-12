Іспанія

Досвідчений бельгійський півзахисник підписав контракт з іспанським клубом, за який грає Віктор Циганков.

Жирона оголосила про підписання контракту з центральним півзахисником Акселем Вітселем, який приєднався до клубу на правах вільного агента після завершення виступів за Атлетіко Мадрид.

Угода з 36-річним бельгійцем розрахована на один сезон з опцією продовження на наступний в залежності від досягнутих результатів.

Вітсель має багаторічний досвід виступів на найвищому рівні європейського та міжнародного футболу. Народжений у Льєжі, він розпочав кар’єру в академії Стандард Льєж, де дебютував у 17 років, а згодом здобув дві чемпіонські титули та Кубок Бельгії. Потім виступав у Бенфіці, Тяньцзінь Куанцзянь та Боруссії Дортмунд та ще одному менш іменитому клубі.

У 2022 році Вітсель приєднався до Атлетіко Мадрид, де за три сезони провів 116 матчів, забив 2 голи та віддав 3 асисти.