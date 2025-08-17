Іспанія

Подивились на його гру за інший іспанський клуб в оренді.

Албанський центральний захисник Мараш Кумбулла долучився до складу італійської Роми за 26,5 млн євро влітку ще 2021 року, проте на повну заграти в складі "вовків" у підсумку так і не зумів.

Останні півтора сезони для 25-річного виконавця минули в орендах у Сассуоло та каталонському Еспаньйолі, і під час виступів за "папуг" гравцю добре вдалось зарекомендувати себе на іспанському ринку.

Як наслідок, цього літа по нього з пропозицією повноцінного трансферу прийшла Мальорка.

Клуби в підсумку домовились про оренду з можливим викупом за 6 млн євро + 2 млн євро бонусів.

Очікується, що вже на початку наступного тижня про трансфер буде оголошено офіційно.

Кумбулла в минулому сезоні провів 36 матчів та забив три голи.