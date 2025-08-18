Албанець відправляється на дивовижний острів.
Marash Kumbulla, mallorca
18 серпня 2025, 21:07
Римська Рома віддала в оренду центрального захисника Мараша Кумбулла в іспанську Мальорку. Про це повідомляє офіційний сайт "остров'ян".
Зазначається, що орендна угода буде розрахована до кінця сезону-2025/26 з можливістю остаточного викупу за вісім мільйонів євро.
"Я дуже радий бути тут. Я поговорив з директором Пабло та головним тренером, і вони дуже мені довіряють. Вони багато розповіли мені про проект Мальорки, і коли мені зателефонували з клубу, я хотів приїхати сюди якомога швидше", — заявив Кумбулла.
Минулого сезону Мараш Кумбулла відіграв за Еспаньйоль на правах оренди 36 матчів та забив три голи.