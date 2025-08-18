Іспанія

Албанець відправляється на дивовижний острів.

Римська Рома віддала в оренду центрального захисника Мараша Кумбулла в іспанську Мальорку. Про це повідомляє офіційний сайт "остров'ян".

Зазначається, що орендна угода буде розрахована до кінця сезону-2025/26 з можливістю остаточного викупу за вісім мільйонів євро.

"Я дуже радий бути тут. Я поговорив з директором Пабло та головним тренером, і вони дуже мені довіряють. Вони багато розповіли мені про проект Мальорки, і коли мені зателефонували з клубу, я хотів приїхати сюди якомога швидше", — заявив Кумбулла.

Минулого сезону Мараш Кумбулла відіграв за Еспаньйоль на правах оренди 36 матчів та забив три голи.