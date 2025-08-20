Хорватський вінгер, на якого не розраховують в Фіорентині, має приєднається до іспанського клубу на правах вільного агента.
Йосип Брекало, Getty Images
20 серпня 2025, 18:58
Хорватський нападник Фіорентини Йосип Брекало найближчим часом має стати гравцем Реала Ов’єдо.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, новачок Ла Ліги досягнув домовленості щодо підписання 27-річного вінгера на правах вільного агента.
Брекало цього тижня прибуде до Іспанії, де пройде медичне обстеження та підпише контракт з новою командою.
Минулий сезон хорват провів на правах оренди за Касимпашу, за яку забив 4 голи та віддав 2 асисти у 23 поєдинках у всіх турнірах.