Іспанія

Португальський захисник приєднається до "жовтої субмарини".

Вільярреал досяг угоди з Челсі та самим Ренату Вейгою щодо перманентного переходу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума угоди складе 29,5 млн євро включно з додатковими бонусами та значним відсотком від наступного продажу (25 млн євро фіксовані + 4,5 млн).

Ренату Вейга раніше виступав у системі Челсі, де здобув незначний досвід у Прем’єр-лізі (176 хвилин у 7 поєдинках).

Для Вільярреала цей трансфер стане рекордним у історії клубу. До офіційного оголошення наразі найдорожчими новачками "жовтої субмарини" в історії є Арно Данжума з Борнмута (23,5 млн євро) та Пако Алькасер з Боруссії Дортмунд (23 млн євро).