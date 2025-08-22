Хорват уклав угоду до 2027 року.
Йосип Брекало, ФК Реал Овьєдо
Йосип Брекало, півзахисник збірної Хорватії, залишив Фіорентину, розірвавши контракт із італійським клубом і приєднавшись до Ов’єдо, де підписав угоду до 2027 року.
Останні півтора року хавбек проводив в орендах — спочатку в Хайдуку, а потім у Касимпаші, де в минулому сезоні 27-річний гравець відзначився 4 голами та 2 асистами у 23 матчах турецької Суперліги.
