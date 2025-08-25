Іспанія

Аргентинець підкорює Мадрид.

В рамках 2-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на виїзді не помітив Реал Ов'єдо (3:0).

В стартовому складі "вершкових" на цей матч вийшов 18-річний півзахисник Франко Мастантуоно. Таким чином, молодий аргентинець став наймолодшим гравцем стартового складу Реала в матчі іспанської Прімери з 2005 року.

У зустрічі з Ов'єдо Мастантуоно відіграв 63 хвилин та був замінений на Браїма Діаса.

Нагадаємо, що 18-річний аргентинець перейшов до "королівського" клубу з Рівер Плейт цього літа за 45 млн. євро.

