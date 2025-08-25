Іспанія

Головний тренер Реала відзначив ключових гравців після впевненої перемоги 3:0.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо поділився своїми враженнями від перемоги над Ов'єдо у матчі другого туру Ла Ліги, де його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0.

"Я збираюся намагатися виставляти найкращий склад у кожному матчі. Віні був важливим із його голом та асистом. І це саме те, чого я хочу. Кожен гравець інший. Усі рішення ухвалюються заради добра команди.

Мбаппе набрав чотири кілограми від чемпіонату світу. Видно, що він заряджений, відданий обороні. Голи він точно забиватиме. Ми ростемо.

Родріго провів хороший матч. Добре взаємодіяв із Каррерасом, Ардою, Кіліаном. Він – один із нас.

Мастантуоно провів дуже гарний матч. Він дасть нам багато. У нього багато енергії, і його взаємозв’язок із командою чудовий – і на полі, і поза ним", — підсумував Алонсо.

