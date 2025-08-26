Іспанія

26-річний голкіпер залишиться в структурі каталонського клубу ще на три роки, але сезон проведе в Ла Лізі за іншу команду.

Воротар Барселони Іньякі Пенья продовжив співпрацю з клубом, підписавши новий контракт до літа 2028 року, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Одразу після цього голкіпер вирушить в оренду до Ельче, щоб отримати більше ігрової практики.

Наразі клуби завершують оформлення всіх необхідних документів для фіналізації угоди. Очікується, що офіційне оголошення про перехід Пеньї до Ельче відбудеться найближчими днями.

Інтерес до 26-річного іспанця проявляли кілька клубів, серед яких також були Сельта та Комо, проте саме Ельче виграв боротьбу за підпис гравця на правах оренди.

Пенья є вихованцем Барселони та виступає за основну команду з 2021 року. Минулого сезону він зіграв декілька матчів за блаугранас, але через високу конкуренцію за місце у стартовому складі клуб вирішив віддати його в оренду, щоб забезпечити регулярну ігрову практику.