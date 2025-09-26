Іспанія

Суд скасував недобросовісну реєстрацію торгової марки бізнесменом з Ла-Коруньї.

Форвард Реала Вінісіус Жуніор здобув перемогу у судовій тяганині проти іспанського підприємця з Ла-Коруньї, який у 2018 році намагався зареєструвати його ім’я як торгову марку. Про це повідомляє Diario Sport.

Бізнесмен наполягав, що на момент подання заявки футболіст ще не був настільки відомим, аби виникла плутанина серед споживачів. Однак і Господарський суд №1 Ла-Коруньї, і Апеляційна палата визнали дії відповідача недобросовісними.

Суд постановив скасувати реєстрацію бренду та зобов’язав підприємця відшкодувати судові витрати. Важливим аргументом стало те, що ще у 2017 році сам Вінісіус офіційно зареєстрував марку Vinicius Jr., тоді як опонент намагався закріпити права не лише на одяг, а й на товари для ігор.

Магістратка Нурія Фачаль у своєму рішенні наголосила: "Не можна вважати, що відповідач не знав, хто футболіст, адже на той момент він уже дебютував за першу команду Реала і привернув увагу міжнародних ЗМІ".

Раніше стало відомо, що Вінісіус може залишити Реал взимку.