Капітан "вершкових" підтримує друга в пошуку стабільних ігрових хвилин.

Феде Вальверде, один із капітанів і ключових зірок мадридського Реала, порадив своєму другу Андрію Луніну розглянути відхід із клубу.

За інформацією журналістки Марти Гарсії, 27-річний уругваєць, який є лідером команди під керівництвом Хабі Алонсо, вважає, що українському голкіперу складно конкурувати з Тібо Куртуа.

Лунін, який разом із Вальверде прийшов до Реала, досі не може вийти з тіні бельгійського воротаря. 26-річний українець, який раніше виступав за Ов’єдо, Леганес, Зорю та Вальядолід, демонструє високий рівень у тих матчах, де отримує шанс, але конкуренція з Куртуа залишає його на лаві запасних.

Вальверде, який сам став незамінним для тренерів від Зінедіна Зідана до Алонсо, відкрито спілкується з Луніним і переконаний, що той заслуговує стабільних ігрових хвилин.

"Феде радий би й надалі ділити роздягальню з Луніним, але знає, що за наявності Куртуа він не гратиме. Він порадив другу покинути Реал, якщо той хоче грати щотижня", — зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився переходити до Трабзонспора.