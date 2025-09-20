Іспанія

Майбутнє бразильського нападника залежить від його ролі в команді Хабі Алонсо.

Переговори між мадридським Реалом та Вінісіусом Жуніором щодо продовження контракту наразі поставлені на паузу. Хоча сторони були близькі до домовленості після клубного чемпіонату світу, ситуація змінилася з приходом на тренерський місток Хабі Алонсо.

На останній зустрічі в Мадриді футболіст навіть погодився суттєво знизити свої фінансові вимоги, проте процес укладання угоди загальмував.

Найближчі місяці можуть стати визначальними у кар’єрі бразильця. Якщо він не отримає бажаного місця в основі та буде незадоволений своєю роллю, існує ймовірність його відходу вже під час зимового трансферного вікна.

