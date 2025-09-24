Іспанія

На рахунку французького форварда 38 забитих м'ячів у чемпіонаті Іспанії.

Мадридський Реал у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Леванте (4:1).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, для якого це були 37 та 38 м'ячі у футболці мадридського клубу в рамках чемпіонату Іспанії.

Таким чином, Мбаппе за кількістю голів за Реал у Ла Лізі обігнав Зінедіна Зідана, Іско та Марко Асенсіо.

Після шести турів Реал набрав 18 очок і очолює Ла Лігу, випереджаючи Барселону та Вільярреал на п'ять балів, але "блаугранас" мають гру в запасі.

Свій наступний матч Реал проведе проти Атлетіко – гра відбудеться 27 вересня.