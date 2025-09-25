Іспанія

"Матрацники" здобули дві перемоги в останніх п'яти матчах.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився щодо ігрового прогресу своєї команди після перемоги над Райо Вальєкано (3:2). Цитує аргентинського фахівця El Mundo Deportivo.

"Починаючи з матчу проти Вільярреала, моя команда росте. У Ліверпулі, проти дуже сильного суперника, ми були близькі до нічиєї. Проти Мальорки ми змогли виграти, провели хороший матч. З Райо це повторилося.

Так, на 45-й хвилині вони забили гол і це вдарило по впевненості команди. Ми поговорили в перерві, щоб зберігати спокій і знайти спосіб, як завдати їм шкоди. Був проміжок у другому таймі, коли команда була трохи розгублена, ми вже збиралися робити заміни, але хлопці знайшли себе.

Зараз я бачу команду в хорошому стані, сподіваюся, що вона відновиться якомога краще, а перемога завжди допомагає у цьому. У нас попереду буде важка гра проти команди (Реал Мадрид 27-го вересня — прим.), яка виграла всі свої матчі і має фантастичних футболістів", – сказав Сімеоне.

