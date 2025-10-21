Ліга чемпіонів

Команда Ганса-Дітера Фліка впевнено скористалася червоною карткою у складі грецької команди.

Барселона у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромила грецький Олімпіакос із рахунком 6:1.

Команда Ганса-Дітера Фліка взялася за справу вже на сьомій хвилині, коли результативним ударом відзначився Фермін Лопес, а потім він оформив дубль на 39 хвилині.

На 54 хвилині Олімпіакос зміг відіграти один м'яч, коли Аюб Ель-Каабі реалізував пенальті, проте через три хвилини греки залишилися у меншості після вилучення Сантьяго Ессе, який отримав другу жовту картку.

На 68 хвилині своїм голом з пенальті відзначився Ламін Ямаль, за яким був результативний удар від Маркуса Рашфорда.

На 76 хвилині Лопес оформив хет-трик, а через три хвилини дубль записав Рашфорд.

Для Барселони це друга перемога і команда тимчасово виходить на третє місце в Лізі чемпіонів, а в Олімпіакоса лише один бал після трьох турів.

Барселона — Олімпіакос 6:1

Голи: Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен), Рашфорд, 74, 79 - Ель-Каабі, 54 (пен).

Барселона: Щесни — Кунде (Мартін, 75), Кубарсі, Гарсія, Бальде (Араухо, 75) — Касадо, Педрі (Берналь, 81) — Ямаль (Бардагжі, 75), Фернандес (де Йонг, 59), Лопес — Рашфорд

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола, Ортега (Оньємаєчі, 53) — Ессе, Гарсія — Мартінш (Музакітіс, 46), Шикінью (Насіменту, 31), Поденсе (Яремчук, 77) — Ель-Каабі (Таремі, 77).

Попередження: Бальде, Гарсія — Ессе, Поденсе.

Вилучення: Ессе, 57 (друга жовта).