Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, який відбувся 21 жовтня 2025 року.

Барселона у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів не залишила шансів грецькому Олімпіакосу (6:1).

У складі команди Ганса-Дітера Фліка оформленим хет-триком відзначився Фермін Лопес, а Маркус Рашфорд оформив дубль. Ще один м'яч забив Ламін Ямаль, який реалізував пенальті.

Олімпіакос, у складі якого на 77 хвилині на полі з'явився український форвард Роман Яремчук, забив єдиний м'яч зусиллями Аюба Ель-Каабі, який також реалізував пенальті.

При цьому грецька команда з 57 хвилини грала у меншості через вилучення Сантьяго Ессе, який заробив два попередження.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Олімпіакос у рамках 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26:

Барселона — Олімпіакос 6:1

Голи: Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен), Рашфорд, 74, 79 - Ель-Каабі, 54 (пен).

Барселона: Щесни — Кунде (Мартін, 75), Кубарсі, Гарсія, Бальде (Араухо, 75) — Касадо, Педрі (Берналь, 81) — Ямаль (Бардагжі, 75), Фернандес (де Йонг, 59), Лопес — Рашфорд.

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола, Ортега (Оньємаєчі, 53) — Ессе, Гарсія — Мартінш (Музакітіс, 46), Шикінью (Насіменту, 31), Поденсе (Яремчук, 77) — Ель-Каабі (Таремі, 77).

Попередження: Бальде, Гарсія — Ессе, Поденсе.

Вилучення: Ессе, 57 (друга жовта).