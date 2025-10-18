Іспанія

Головний тренер Реал Мадрид висловив чітку позицію проти проведення офіційних матчів Ла Ліги за кордоном, підтримавши протести інших клубів.

Хабі Алонсо рішуче виступив проти ініціативи проведення офіційних матчів іспанської Ла Ліги в США. На пресконференції він заявив, що проведення гри, зокрема, між Вільярреалом та Барселоною в Маямі, спотворює суть змагання. ​

"Моя думка така ж, як і два місяці тому. Ми проти цього матчу, тому що він спотворює змагання", – наголосив Алонсо. ​

Тренер підкреслив, що рішення про проведення гри на нейтральному полі було ухвалене без належних консультацій та одностайної згоди всіх клубів. Він висловив солідарність з іншими командами, які також виступають проти цієї ідеї.

​"Не було ні одностайності, ні консультацій щодо гри на нейтральному полі. Протести є позитивним явищем, оскільки багато клубів поділяють це почуття", – зазначив він.