Головний тренер Реал Мадрид висловив чітку позицію проти проведення офіційних матчів Ла Ліги за кордоном, підтримавши протести інших клубів.
Хабі Алонсо, Getty Images
18 жовтня 2025, 18:50
Хабі Алонсо рішуче виступив проти ініціативи проведення офіційних матчів іспанської Ла Ліги в США. На пресконференції він заявив, що проведення гри, зокрема, між Вільярреалом та Барселоною в Маямі, спотворює суть змагання.
"Моя думка така ж, як і два місяці тому. Ми проти цього матчу, тому що він спотворює змагання", – наголосив Алонсо.
Тренер підкреслив, що рішення про проведення гри на нейтральному полі було ухвалене без належних консультацій та одностайної згоди всіх клубів. Він висловив солідарність з іншими командами, які також виступають проти цієї ідеї.
"Не було ні одностайності, ні консультацій щодо гри на нейтральному полі. Протести є позитивним явищем, оскільки багато клубів поділяють це почуття", – зазначив він.