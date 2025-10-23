Іспанія

Англійський хавбек Реала підсумував минулий рік і пояснив, чому поки не вийшов на рівень свого дебютного сезону в Іспанії.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував свій виступ у попередньому сезоні та зізнався, що не вважає його невдалим, попри певну критику.

— Здається, у перший рік ми з Карло Анчелотті грали за різними схемами. Він любить адаптовувати свій стиль і змінювати позиції гравців. Не знаю, що саме змінилося в другий рік. Якщо я подумаю про це глибше, то зможу краще зрозуміти, як я діяв і наскільки був ефективним, — зазначив Беллінгем.

Англієць підкреслив, що не вважає минулий сезон невдалим, адже його статистика залишалася високою:

— Я не вважаю минулий рік провальним, зовсім ні. Здається, я забив 15 голів, віддав 14 результативних передач і мав чимало хороших моментів. Знаю, що загальна думка була іншою — нібито стало гірше.

Беллінгем визнав, що команда також зіграла не на максимумі, однак позитивні епізоди все ж були:

— Я теж зіграв свою роль у тому, що минулого сезону ми виступали не так добре. Але були й хороші моменти, просто не на тому рівні, на якому я хотів би грати.

Футболіст також пояснив, чому поки не повернув форму свого першого року в Реалі:

— Я не на тому рівні, що в дебютному сезоні. Мені зробили операцію на плечі, у нас новий тренер і новий стиль гри, який ми прагнемо реалізувати, — підсумував Беллінгем.

