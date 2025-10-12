Іспанія

Трансферне "El Clasico".

Мадридський Реал та каталонська Барселона мають намір придбати талановитого універсала мексиканської Тіхуани Жілберто Мору. Про це повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, обидва клуби давно спостерігають за 16-річним мексиканцем. Гра Мори на молодіжному чемпіонаті світу, який зараз проходить на теренах Чилі, остаточно переконала "вершкових" та "блаугранас" у трансфері юного таланту, оскільки він у чотирьох матчах за збірну Мексики U-20 забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Зазначається, що Тіхуана хоче отримати за свою зірочку 20 млн. доларів. Трансфермаркт оцінює його у чотири з половиною млн. євро.

Мора грає лівого вінгера, але також здатен зіграти на позиції центрфорварда або атакувального півзахисника.

Цього сезону Жілберто Мора відіграв за Тіхуану 11 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.