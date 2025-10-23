Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 22 жовтня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА мінімально обіграв туринський Ювентус на власному полі (1:5).

Змістовний та близький футбол подарували нам обидві команди цього вечора. Колектив Хабі Алонсо чимало моментів змарнував ще в першій половині, але й контратаки Ювентуса були достатньо високого рівня.

А вже після перерви "Стара Синьйора" першою не використала гольову нагоди, тоді як суперники незабаром після цього відкрив рахунок і втримав перевагу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Ювентус у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Реал — Ювентус 1:0

Гол: Беллінгем, 57

Реал: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Асенсіо (Г. Гарсія, 88), Каррерас — Діас (Мастантуоно, 84), Гюлер (Камавінга, 74), Чуамені, Вінісіус (Ф. Гарсія, 84) — Беллінгем, Мбаппе.

Ювентус: Ді Грегоріо — Ругані, Гатті, Келлі — Калулу, К. Тюрам (Консейсан, 62), Маккенні, Камб’язо (Костич, 88) — Копмейнерс (Локателлі, 74), Влахович (Девід, 74), Їлдиз (Опенда, 74).

Попередження: Діас