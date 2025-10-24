Іспанія

Битва на Сантьяго Бернабеу.

Півзахисник каталонської Барселони Педрі поділився очікуваннями від матчу десятого туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом. Цитує іспанця Marca.

"Ми були на неймовірному рівні минулого сезону. Потрібно до нього повернутись. Минулого сезону ми змогли виграти у мадридців усі матчі. Сподіваюся, що в цьому буде так само. З нетерпінням чекаю на Ель Класіко – це той матч, у якому всі хочуть взяти участь.

Але не потрібно брати до уваги те, з якою формою команди підходять до цього матчу. У Ель Класіко попередні матчі мало що означають. Проте після Ліги чемпіонів ми вийдемо на поле впевненими та повними бажання показати хорошу гру.

Якщо говорити про Реал, то вони намагаються більше володіти м'ячем та потужно атакувати. Буде складно, але ми намагатимемося домінувати над ними та контролювати гру", – сказав Педрі.

Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.