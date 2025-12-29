Каталонці шукають центрального захисника.
Томаш Араужу, Getty images
29 грудня 2025, 21:50
Каталонська Барселона звернула свою увагу на центрального захисника лісабонської Бенфіки Томаша Араужу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, керівництво «синьо-гранатових» може вже цієї зими зробити пропозицію «орлам» щодо 23-річного португальця.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 мільйонів євро.
Цього сезону Томаш Араужу відіграв за Бенфіку 22 матчі та забив один гол.