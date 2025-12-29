Іспанія

Ексзірка Реала та збірної Німеччини вважає, що безрезультатні матчі втрачають привабливість для молодої аудиторії.

Колишній півзахисник мадридського Реала та національної збірної Німеччини Тоні Кроос поділився думкою про те, чому сучасним дітям дедалі складніше захоплюватися футболом.

За словами німця, молоде покоління не отримує емоцій від матчів, у яких команди не забивають голів.

"Діти кажуть мені, що дуже нудно дивитися 90 хвилин футболу, а потім бачити, як гра завершується з рахунком 0:0", — зазначив Кроос.

Футболіст підкреслив, що сприйняття гри змінюється, і для нових уболівальників видовищність та результативність часто мають вирішальне значення.

