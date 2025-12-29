Іспанія

Чергова важка травма молодого іспанця.

Півзахисник каталонської Барселони Гаві висловився про своє відновлення після отриманої травми. Його слова наводить Marca.

«Я дотримуюся встановлених термінів, і поки що все йде дуже добре. Для мене справді найважливіше – бути на клубній базі і працювати, щоб відновитися якнайшвидше і якнайкраще. Теоретично, через два-три місяці я вже зможу бути готовим до гри.

Завдяки таким травмам багато чому вчишся. Передусім – терпінню. Найбільше болить те, що я бачу своїх партнерів і не можу грати. Я лише хочу відновитися і бути з командою на полі. Не знаю, чи це буде мій рік, адже у мене ще багато часу попереду.

Сподіваюся, Барселона виграє багато трофеїв цього сезону – це означатиме, що ми знову провели чудову кампанію, як минулого сезону..

Попереду ще є чемпіонат світу, сподіваюся, зможу поїхати й бути на сто відсотків готовим», – сказав Гаві.