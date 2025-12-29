Уругвайський захисник уперше за кілька тижнів приєднається до командної роботи після паузи, пов’язаної з ментальним відновленням.
Рональд Араухо, Getty Images
29 грудня 2025, 17:59
Центральний оборонець Барселони Рональд Араухо 29 грудня повертається до повноцінних тренувань разом із командою. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
26-річний футболіст на початку грудня звернувся до керівництва клубу з проханням отримати паузу для психологічного відновлення, і клуб пішов йому назустріч.
Очікується, що під час відкритого тренування Араухо вийде до вболівальників, аби подякувати їм за підтримку в період його відсутності.
Під час перерви Араухо відвідав Ізраїль у рамках духовної подорожі.