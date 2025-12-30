Іспанія

Головний тренер клубу назвав німецького воротаря мрією для будь-якої команди.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував можливий перехід голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена на правах оренди. Слова наставника наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я б дуже хотів, щоб тер Штеген грав у нашій команді! Він найкращий воротар. Кожен клуб мріє бачити Марка у своєму складі", — заявив Мічел.

🚨🇩🇪 Girona manager Michel on Marc André ter Stegen deal: “I’d love to have ter Stegen with us! He’s top GK”.



“Every club want Marc in their team”, told @gerardromero. pic.twitter.com/yEEUhAcxQU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025

У поточному сезоні 33-річний німець провів за Барселону лише один матч — у 3-му раунді Кубка Іспанії проти Гвадалахари, де зберіг свої ворота "сухими".

Наразі Жирона має 15 очок у турнірній таблиці Ла Ліги та залишається у зоні вильоту, тож підсилення на воротарській позиції могло б стати важливим кроком для команди.

Нагадаємо, керівництво Жирони змирилося з рішенням Домініка Ліваковіча покинути каталонський клуб і продовжити кар’єру в Динамо Загреб.