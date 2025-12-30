Головний тренер клубу назвав німецького воротаря мрією для будь-якої команди.
Марк-Андре тер Штеген, getty images
30 грудня 2025, 11:05
Головний тренер Жирони Мічел прокоментував можливий перехід голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена на правах оренди. Слова наставника наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я б дуже хотів, щоб тер Штеген грав у нашій команді! Він найкращий воротар. Кожен клуб мріє бачити Марка у своєму складі", — заявив Мічел.
У поточному сезоні 33-річний німець провів за Барселону лише один матч — у 3-му раунді Кубка Іспанії проти Гвадалахари, де зберіг свої ворота "сухими".
Наразі Жирона має 15 очок у турнірній таблиці Ла Ліги та залишається у зоні вильоту, тож підсилення на воротарській позиції могло б стати важливим кроком для команди.
Нагадаємо, керівництво Жирони змирилося з рішенням Домініка Ліваковіча покинути каталонський клуб і продовжити кар’єру в Динамо Загреб.