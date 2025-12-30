Іспанія

Ерікссон може стати наступним воротарем після Куртуа.

Мадридський Реал уже почав планувати майбутнє воротарської позиції, незважаючи на стабільну та впевнену гру Тібо Куртуа. Бельгійський голкіпер залишається беззаперечним номером один у команді та має чинний контракт до 2027 року, однак у клубі працюють на перспективу.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, скаутський відділ вершкових уважно стежить за 19-річним воротарем шведського Ельфсборга Сімоном Ерікссоном. У Мадриді розглядають можливість його підписання як інвестицію на майбутнє.

Ерікссон вирізняється антропометрією — його зріст становить 1,94 метра, а також упевненою грою на виходах, швидкою реакцією та стабільним прогресом у розвитку. Трансферна вартість молодого голкіпера оцінюється приблизно в 1,5 мільйона євро, а його контракт із клубом діє до 2029 року.

Водночас Реал не відмовляється від довіри до власних вихованців академії та продовжує розраховувати на Андрія Луніна. Український воротар має контракт із мадридцями до 2030 року й у цьому сезоні двічі підміняв Куртуа.