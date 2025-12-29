Іспанія

Каталонський клуб шукає підсилення центру оборони на тлі кадрових проблем і обмежених фінансових можливостей.

Барселона розглядає можливість підписання центрального захисника вже під час зимового трансферного вікна. За інформацією іспанських ЗМІ, у шорт-листі каталонців перебувають одразу три представники італійської Серії А.

Йдеться про Стефана де Врея з Інтера, Кони де Вінтера з Дженоа та Жуана Жезуса, який виступає за Наполі. Саме ці футболісти, на думку спортивного керівництва клубу, могли б посилити лінію оборони команди Гансі Фліка.

Пошук нового центрбека став актуальним через серйозну травму Андреаса Крістенсена, який вибув на тривалий термін, а також невизначеність щодо майбутнього Рональда Араухо. Водночас у Барселоні усвідомлюють складність можливого трансферу взимку, адже клуби Серії А неохоче відпускають ключових виконавців посеред сезону без суттєвої фінансової компенсації.

Попри це, каталонці продовжують моніторинг ринку, оцінюючи доступні варіанти для зміцнення захисту вже найближчим часом.