Іспанія

Легенда іспанського футболу не вважає Ламіна ключовим гравцем "Фурії рохи".

Легенда мадридського Реала та збірної Іспанії Рауль Гонсалес висловився про вінгера Барселони Ламіна Ямаля. Його слова наводить AS.

«Ми всі знаємо, що він стане важливим гравцем, але Ламін не буде ключовою фігурою національної збірної. Є досвідченіші гравці, які повинні його підтримувати, щоб він міг бути зіркою на полі і щоб йому не доводилося постійно рятувати нас у кожній грі.

Ми маємо дати йому простір. У нього багато таланту, і він дуже молодий, він це показав у своєму клубі та збірній Іспанії. Я пам'ятаю, як вперше побачив його гру наживо на Сантьяго Бернабеу у товариському матчі з Бразилією, і він був справді на іншому рівні.

Але у нього по-своєму відбувається процес адаптації. Думаю, йому ще є над чим попрацювати. Ясно, що якщо він добре гратиме, то допоможе нам наблизитися до здійснення нашої мрії — завоювання другого Кубка світу», — заявив Рауль.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 20 матчів, забив 9 голів та віддав 11 результативних передач.