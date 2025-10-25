Іспанія

Француз серйозно налаштований.

Лідер мадридського Реал Кіліан Мбаппе висловився про майбутній матч із каталонською Барселоною. Цитує француза офіційний сайт "вершкових".

"Почуваюся чудово. Я завжди хочу допомагати команді – якщо забитими голами, значить так тому і бути, а якщо іншим способом – теж нормально. Я йду тим самим шляхом, що й команда. Команді завжди потрібна допомога кожного гравця, і я завжди намагаюся це робити.

Команда готова до всього. Цей місяць для нас надзвичайно важливий. Попереду великий матч [класико у неділю], але й решта місяця теж важлива. Ми зробимо те, що потрібно від «Мадриду» – переможемо і добре зіграємо для всіх мадридистів", – сказав Мбаппе.

Цього сезону Кіліан Мбаппе відіграв за Реал 12 матчів та забив 15 голів.