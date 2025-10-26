Іспанія

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги-2025/26 мадридський Реал прийматиме Барселону.

Поєдинок відбудеться в неділю, 26 жовтня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 17:15 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу мадридського Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Реал Мадрид переможе в один гол або нічия", представлений показником 2.19.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора, як і потенційний гол Ламіна Ямала.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка в матчі: так". На нього можна поставити з показником 2.95.

Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Барселона на Football.ua.