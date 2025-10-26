Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Реал Мадрид — Барселона, Getty Images
26 жовтня 2025, 08:00
У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги-2025/26 мадридський Реал прийматиме Барселону.
Поєдинок відбудеться в неділю, 26 жовтня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 17:15 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу мадридського Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Реал Мадрид переможе в один гол або нічия", представлений показником 2.19.
Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора, як і потенційний гол Ламіна Ямала.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка в матчі: так". На нього можна поставити з показником 2.95.
Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Барселона на Football.ua.