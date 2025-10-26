Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.

Мадридський Реал та каталонська Барселона зіграють у El Clasico на Сантьяго Бернабеу в десятому турі іспанської Ла Ліги.

Хабі Алонсо, після перемоги над туринським Ювентусом (1:0), залучив до стартового складу Гюйсена в центрі оборони, тоді як Камавінга гратиме в центрі поля.

Ганс-Дітер Флік, на тлі розгрому грецького Олімпіакоса (6:1), використав із перших хвилин де Йонга в опорній зоні, тоді як Ферран повернеться на вістря атаки.

Реал: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Гюлер, Камавінга, Чуамені, Вінісіус — Беллінгем, Мбаппе.

Запасні: Лунін, Карвахаль, Ендрік, Родріго, Александер-Арнольд, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Менді, Мастантуоно.



Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Фермін, Рашфорд — Торрес.

Запасні: Кочен, Альєр, Араухо, Касадо, Мартін, Берналь, Жофре, Дро, Бардагжі, А. Фернандес, Еспарт.



Гра Реал — Барселона почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.