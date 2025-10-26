Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 26 жовтня, розпочавшись о 17:15.

Реал Мадрид прагнутиме відірватися від Барселони на п'ять очок на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, приймаючи "блаугранас" на Сантьяго Бернабеу в неділю вдень у Ель Класіко.

Реал Мадрид — Барселона

Неділя, 26 жовтня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр: Сото Градо С. (Іспанія)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид цього сезону майже ідеальний: 11 перемог у 12 матчах у всіх турнірах, а єдина поразка припала на гру з Атлетіко Мадрид наприкінці вересня. Команда Хабі Алонсо виграла вісім із дев'яти матчів чемпіонату, набравши 24 очки, що дозволяє їм очолювати таблицю з перевагою у два пункти над Барселоною. В останньому турі Ла Ліги "вершкові" мінімально обіграли Хетафе з рахунком 1:0. У середу Реал Мадрид також здобув перемогу в Лізі чемпіонів (1:0 над Ювентусом), зберігши ідеальний результат у груповому етапі.

"Королівський клуб" не був на піку своєї форми цього сезону, пропустивши вже дев'ять м'ячів у дев'яти матчах, але при цьому є другою за результативністю командою Ла Ліги (20 голів), хоча це на чотири менше, ніж у Барселони. Реал Мадрид має чотири гри до листопадової міжнародної паузи, включаючи прийом Валенсії 1 листопада, складний виїзд до Ліверпуля в Лізі чемпіонів, а потім гру з Райо Вальєкано в чемпіонаті. Реал Мадрид, безумовно, прагнутиме реваншу, оскільки минулого сезону Барселона виграла всі чотири очні зустрічі в трьох турнірах, включаючи нищівну перемогу 4:0 на Бернабеу минулого жовтня.

Барселона також грала в Лізі чемпіонів, розгромивши Олімпіакос з рахунком 6:1 і набравши шість очок після трьох матчів. Каталонська команда була приголомшена Севільєю перед жовтневою паузою, програвши 1:4, але зуміла реабілітуватися проти Жирони (перемога 2:1), перш ніж шість разів вразити ворота суперника в Лізі чемпіонів. Єдині інші втрачені очки Барселони в Ла Лізі припали на виїзний матч проти Райо Вальєкано наприкінці серпня. Травми створюють проблеми чемпіонам на старті кампанії, а їхня оборона далека від ідеальної, що викликає занепокоєння перед "Класіко".

Команда Гансі Фліка зіграє ще чотири матчі до паузи в листопаді, включаючи ігри проти Ельче та Сельти Віго, а також виїзний матч Ліги чемпіонів проти Брюгге. Барселона знову покладатиметься на натхнення Ламіна Ямаля, але йому знадобиться допомога партнерів, оскільки каталонський клуб зіткнувся з відсутністю ключових гравців атаки на Бернабеу. Френкі де Йонг повернувся до тренувань після хвороби і, ймовірно, вийде у стартовому складі, але Жуль Кунде пропустив тренування через пошкодження і його участь під сумнівом.

У Реал Мадрид повернулися до складу Трент Александр-Арнольд, Дані Карвахаль та Дін Гюйсен, але Антоніо Рюдігер (серйозна м'язова травма) та Давід Алаба (проблема з пахом) все ще поза грою. Через невизначеність у захисті Федеріко Вальверде, швидше за все, продовжить грати на позиції правого захисника, а Рауль Асенсіо — в центрі. Джуд Беллінгем, який забив свій перший гол у сезоні в Лізі чемпіонів, приєднається до лінії атаки, яка включатиме Франко Мастантуоно, Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. У Барселони відсутні Рафінья (м'язи), Жоан Гарсія, Марк-Андре тер Штеген, Гаві, Роберт Левандовські та Дані Ольмо. Ламіне Ямал, Фермін Лопес та Маркус Рашфорд можуть сформувати атакуюче тріо позаду Феррана Торреса.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Асенсіо, Каррерас — Гюлер, Чуамені, Беллінгем — Мастантуоно, Мбаппе, Вінісіус.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Де Йонг — Ямаль, Фермін, Рашфорд — Ферран.

Не зіграють: Рюдігер, Алаба — Крістенсен, Ж.Гарсія, тер Штеген, Ольмо, Гаві, Рафінья, Левандовські.

Під питанням: Гюйсен, Александер-Арнольд, Карвахаль — Кунде.

Дискваліфікований: Ганс-Дітер Флік (головний тренер, Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

