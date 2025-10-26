Іспанія

Заслужена перемога "вершкових".

Асистент головного тренера Барселони Маркус Зорг висловився після поразки від мадридського Реала (1:2). Його слова наводить AS,

"Я думаю, ми припустилися більше помилок, ніж зазвичай. Це правда, що ми дуже глибоко оборонялися. У заключній третині поля у нас не виходило частіше проникати до карного майданчику суперника, щоб створювати більше моментів.

Ламіну було нелегко, але в перерві ми говорили про те, що намагатимемося знайти більше можливостей для того, щоб він грав із суперниками один в один. Іноді захисники бувають сильними, і ми маємо це визнати.

Ми випробували все. Наприкінці ми грали з двома захисниками, але ми знали, що Реал дуже сильний на контратаках. І ми не мали достатньо моментів, щоб забити другий гол", – сказав Зорг.