Мадридці привітали вердикт і вимагають компенсації.

Реал Мадрид випустив заяву на своєму офіційному сайті, привітавши рішення Апеляційного суду Мадрида. Суд відхилив апеляції УЄФА, Королівської федерації футболу Іспанії та Ла Ліги, визнавши, що УЄФА порушив правила вільної конкуренції ЄС і зловживав своїм становищем у справі Суперліги.

"Це рішення відкриває шлях до вимог компенсації за значні збитки та шкоду, завдані клубу", — йдеться в заяві Реала. Клуб підкреслив, що протягом року вів переговори з УЄФА щодо прозорого управління, фінансової стабільності, захисту здоров’я гравців і покращення для фанатів, включно з безкоштовними трансляціями, але не дійшов згоди.

"Реал підтверджує намір продовжувати роботу на благо світового футболу та інтересів уболівальників, одночасно вимагаючи від УЄФА компенсації за завдані збитки", — наголосили в клубі.

